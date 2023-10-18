شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشاركون فى حملة تغيير صورة البروفايل لعلم فلسطين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من الفنانين في مبادرة تغيير صورة البروفايل على السوشيال ميديا لدعم فلسطين، وهى المبادرة التي أطلقها الفنان عصام السقا، حيث قام الفنانون بتغيير صورة بروفايل حساباتهم على السوشيال ميديا بوضع علم فلسطين وأبرز هؤلاء الفنانين أحمد السقا، أمير كرارة، هنا الزاهد، حمادة هلال، مى سليم وآخرون.



عصام السقا

وقام أيضاً الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى".

وأضاف البيان :"ان موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان:"استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

ونؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".



أحمد السقا



امير كرارة



هنا الزاهد



حمادة هلال