شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تطلق مبادرة "ساعة توقف" تضامنا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل النقيب العام، بيانا جاء فيه:" باسم جموع الموسيقيين والمبدعين في مصر، نعلن التضامن الكامل مع الأشقاء فى غزة"، وندد البيان بالمجازر التى يتعرض لها الأبرياء والأطفال على أيدى جيش الاحتلال.

وجاء فى البيان قرار الفنان مصطفى كامل النقيب العام بإطلاق مبادرة التوقف عن العمل لمدة من ساعة من الحادية عشر مساء اليوم إلى الساعة الثانية عشر تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة إن البيان يأتي في ضوء وقوف الموسيقيين وبقوة خلف الإدارة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى وقرارات سيادته الحكيمة فى مواجهه الأزمة.