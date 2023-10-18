عمرو دياب يتبرع بهذا المبلغ لشعب فلسطين

ميرنا وليد - بيروت - تبرع الفنان المصري عرو دياب بمبلغ 5 مليون جنيه لدعم الشعب الفلسطيني بعد المجزرة التي لحقت بهم يوم أمس.

التبرع تم للهلال الأحمر المصري وشكر دياب جميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الانسانية من أجل الشعب الفلسطيني في محنته.

وكانت قد صدرت عن دياب أول ردة فعل على ما يحدث في غزة، فعبر عن تعاطفه ودعمه لغزة، من خلال تغيير صورة البروفايل على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي إلى علم فلسطين.

وتتوالى ردود الأفعال على سقوط أكثر من 500 ضحية في مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، الثلاثاء في غارة إسرائيلية على المكان.

وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد ثلاثة أيام، وأدانت العديد من الدول هذا الاعتداء، وألغت الأردن القمة الرباعية التي كانت مقررة اليوم الاربعاء في عمان.

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