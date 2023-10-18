عليا بهات تفوز بهذه الجائزة في حفل توزيع جوائز الفيلم الوطني 2023 مرتدية ساري زفافها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حضرت نجمة بوليوود الشهيرة عليا بهات وزوجها النجم رانبير كابور حفل توزيع جوائز الفيلم الوطني 2023 في دلهي وذلك إلى جانب العديد من الأسماء الكبيرة في عالم السينما الهندية.

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وظهرت عليا بـ "ساري" زفافها في هذه المناسبة الخاصة، ليكون شاهداً على لحظة فارقة أخرى في حياتها بعد زواجها.

وقد أكملت عليا إطلالتها بمجموعة تقليدية من الأكسسوارات تشمل قلادة من الذهب واللؤلؤ، وأقراط متطابقة، وخواتم من الألماس.

وشاركت عليا بهات مجموعة من الصور لمناسبة الجائزة الوطنية من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وكتبت في تعليقها على الصور: "صورة، لحظة، ذكرى مدى الحياة"، ثم رمز تعبيري للقلب.

في الصورة الأولى، بدت عليا على المسرح وهي تتسلم جائزتها من رئيسة الهند، دروبادي مورمو، كما شاركت صوراً أخرى لها وهي ترتدي الساري الخاص بها. وفي إحدى الصور، يمكن رؤية عليا وهي تقف مع آلو أرجون وكريتي سانون. كما شاركت صورة سيلفي لطيفة مع زوجها رانبير كابور.

و​​​​​​​انتشرت صور الزوجين والعديد من مقاطع الفيديو من لحظة وصولهما لمطار كالينا على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تفاعل جمهور الزوجين، وأبدوا إعجابهم ومحبتهم الشديدة لهما.

وفازت عليا بهات بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Gangubai Kathiawadi، مع كريتي سانون، التي فازت بها عن فيلم Mimi.

الفيلم يرسم ظهور فتاة بسيطة تم خداعها وبيعها. مع عدم وجود خيار سوى تبني طرق القدر، أصبحت "غانغو" التي تقوم بتجسيدها عليا بهات صوت المكبوتات وتجعل مهمتها محاولة إضفاء الشرعية على مهنة ملوثة تعود إلى العصور القديمة، فتصبح مُدافعة عن حقوق المرأة والمساواة.