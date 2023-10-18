رندلى قديح تفوز بِلقب " ملكة جمال المخرجات العرب "

ميرنا وليد - بيروت - فازت المخرجة اللبنانية الإسبانية رندلى قديح بِلقب "ملكة جمال المخرجات العرب" من مؤسسة السوسن العالمية.

وفي التفاصيل، أعلنت الدكتورة والإعلامية سوسن السيّد صاحبة مؤسسة السوسن العالمية فوز المخرجة رندلى قديح بِلقب "ملكة جمال المخرجات العرب وسفيرتهنّ إلى العالم لِعام 2023"، كما أشارت السيّد إلى أنّه تم تأجيل فعاليات حفل "ملكة جمال المخرجات العرب" تضامناً مع الفلسطنيين ونظراً للأحداث الأليمة التي تواجهها المنطقة.

من جهة أخرى، يُعرض للمخرجة رندلى قديح خلال الفترة الراهنة برنامج تلفزيوني من إخراجها ويحمل اسم "السهم" حيث تستضيف فيه الإعلامية العراقية جيهان الطائي إعلاميين من العالم العربي عبر قناة دجلة الفضائية العراقية.

إلى جانب ذلك، تُحضّر قديح حالياً سلسلة من الأعمال بينها حدثاً ضخماً في العراق، فضلاً عن إعلانات وبرامج تلفزيونية ستُعرض في الموسم الرمضاني لعام 2024، وذلك بعدما حققت رندلى على مدار طيلة السنوات الأخيرة نجاحات هامة لاسيّما في مجال إخراج الفيديو كليبات لباقة من أهم نجوم العالم العربي.

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