توم كروز في نجاح مستمر بفيلم "Mission: Impossible - Dead Reckoning".. وهذا ما وصلت إليه إيراداته

ميرنا وليد - بيروت - يستمر فيلم الأكشن الجديد "Mission: Impossible - Dead Reckoning" من بطولة النجم العالمي توم كروز، تحقيق نجاح كبير في صالات العرض، حيث وصلت إيراداته إلى 567 مليونًا و 535 ألف دولار، منذ طرحه في 12 تموز/يوليو الماضي.



وانقسمت إيرادات الفيلم بين 172مليونًا و 135ألف دولار في دور العرض الأميركية، و395 مليونًا و400 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

وكان صرح كاتب ومخرج سلسلة "Mission: Impossible" كريستوفر ماكواري، والذي يشرف على فيلمي "Mission: Impossible - Dead Reckoning" بأنه سيبدأ العمل على الجزء الثاني من الفيلم مع توم كروز بعد الانتهاء من الجولة الترويجية للجزء الأول المعروض حالياً في السينما.

وقال ماكواري في تصريح صحفي نشرته "فارايتي": "ننتهي من هذه الجولة، وفي طريق عودتنا إلى المملكة المتحدة نتوقف للاستكشاف على طول الطريق، وأحصل على إجازة لمدة يومين بين هنا وطوكيو وسأعود مرة أخرى".