ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة المصرية وفاء عامر عن دعمها للقضية الفلسطينية وعن دعمها للشعب الفلسطيني في غزة خلال كلمة ألقتها في مؤتمر اتحاد النقابات الفنية لنصرة أهل غزة، كما دافعت عن اللاعب المصري محمد صلاح بعد تعرضه للإنتقاد بسبب صمته وعدم حديثه عن فلسطين وعملية "طوفان الأقصى"، حيث قالت: "بيتكلموا عن القضية الفلسطينية ومحمد صلاح، محمد صلاح كونه بيحقق انتصار في كرة القدم العالمية ده بيرفع اسم الوطن العربي (مصر وفلسطين وسوريا والعراق)، ولو سمحتم محدش يجيب سيرة محمد صلاح تاني، انتوا مش عارفين هو بيعمل إيه".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه للإنتقاد من الجمهور..وفاء عامر تدافع عن محمد صلاح وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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