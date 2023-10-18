حمزة نمرة يُغرد خارج السرب في دعم فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - وسط كلمات الشجب والتنديد والتأثر الشديد بأحداث قطاع غزة الدامية، وصف الفنان حمزة نمرة المشهد برؤية مختلفة عن السائد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وصف حمزة نمرة ما شعر به تجاه أحداث فلسطين والهجمات الضارية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: "قلبي واجعني على اللي ماتوا، مش عارف أنام من القهر، فمسكت المصحف وقرأت كلام ربنا ف روحي هدأت واتطمنت عليهم، تخيلوا كل اللي كانوا في المستشفى، بآلامهم وأوجاعهم وعطشهم وجوعهم ولهفتهم على عيالهم وعياطهم وقلة حيلتهم، في غمضة عين، في أسرع من غمضة عين، اتبدل حالهم لحال ما أعظمه وأجمله، لنعيمك يارب".

أتى منشور حمزة نمرة بعد القصف الموحش لمستشفى المعمداني والذي راح ضحيته ما يقرب من 1000 شهيد ومئات الجرحى وما زال العدد في ازدياد لاستمرار عمليات رفع الأنقاض.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.