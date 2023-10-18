غرفة صناعة السينما تدعم قرارت السيسي تجاه القضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت غرفة صناعة السينما عن تأيدها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح المصري، وللاحتشاد فى دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على أرض الوطن.



ونشرت الغرفة بيانا صحفيا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك جاء فيه: تؤيد غرفة صناعة السينما موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف أمام العدوان الاسرائيلى الغاشم وندعمه ونفوضه ونصطف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين .

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.