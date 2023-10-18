ديانا كرزون تدعم فلسطين بأغنية "الشعب البطل".. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - تضامنت الفنانة ديانا كرزون مع الشعب الفلسطيني بأغنيتها الجديدة “الشعب البطل”، والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية الشعب البطل ديانا كرزون

الأغنية من كلمات سعيد العجايمي، ألحان: محمد بشار، وتقول كلماتها" وقت الجد وعند الرد طوفان ومد فلسطيني من فوق الأرض وتحت الأرض وأنا الإسمي فلسطيني لا تتحدى رح نتصدى لكل العدوان احنا رجال ولا تتعدّا وهي الميدان بوجه المحتل وما بنهدا واشهد يا زمان فلسطيني وإسمي معروف ولا ما بنذل واللي بيسأل عن الفلسطيني بيندل اضرب سلام وحييلي الشعب البطل شدو بعضكم يا أهل فلسطين شدو بعضهم والله معكم يا أهل فلسطين والله معكم".

قدموا عدد من المطربين أصواتهم كوسيلة تضامنية مع أحداث فلسطين العصيبة، خاصةً بعد القصف الموحش لمستشفى المعمداني والذي راح ضحيته ما يقرب من 1000 شهيد ومئات الجرحى وما زال العدد في ازدياد لاستمرار عمليات رفع الأنقاض.

كماأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حالة الحداد لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.