مايا دياب عن قصف مستشفى المعمداني: "ما نشاهده مرعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب إن الأحداث التي شاهدتها عقب قصف مستشفى المعمداني من قبل الاحتلال الإسرائيلي مرعب على حد قولها.

وكتبت مايا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" يعجز التعبير عن حجم الكارثة الإنسانية بعد هذه الجريمة الجماعية التي ارتُكبت بمستشفى المعمداني.. ما نشاهده مرعب وهذا الصمت هو الأكثر رعبًا.. الله يرحم أطفال غزة الأبرياء الملائكة".

ولاقى قصف مستشفى المعمداني استنكار وغضب العديد من الفنانين والمشاهير والمؤثرين على السوشيال ميديا والذي وصفوا الأمر بمرحلة جديدة من "الإبادة الجماعية" كما طالبوا بمحاكمة نتنياهو رئيس وزراء اكيان الصهيوني.