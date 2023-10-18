نادين نسيب نجيم: "يا الله أبعد عنا الحروب والجرائم"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، دعاء بسبب الأحداث الجارية في غزة.

وكتبت نادين، عبر حسابها على إنستجرام: "يا أمنا العذراء صلي لأجلنا يا يسوع إحمي أطفالنا وبيوتنا وأبعد عنا الحروب والجرائم.. يا الله كن معنا دائما، غزة".

وشن العدو الإسرائيلي هجوما على ساحة مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في قطاع غزة، أسفر عن مقتل أكثر من 500 قتيل.

على جانب آخر، طالبت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، الثلاثاء: "المجتمع الدولي التدخل على نحو عاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق الفلسطينين".

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.