ماجدة الرومي: "قلبي لم يعد يحتمل كل هذا الإجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، عن حزنها الشديد لما يحدث في غزة بعد الانتهاكات التي ارتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني.

وكتبت الرومي، عبر حسابها على إنستجرام: "قلبي لم يعد يحتمل كل هذا الإجرام الذي يقترِفُه العدو بحقّ أهل غزّة".

وأضافت: "يا ربي وإلهي تدخل لصالحهم، يا إلهي تحرّك لنُصرتهم، يا إلهي متى يأتي يوم غضبِك على قاتلي أطفال غزّة وأهلها العُزَّل؟.. يا إلهي قلّ لي مَن لهم سواك مَن؟ مَن؟ مَن يا إلهي؟!".

يذكر أن العدو الإسرائيلي شن هجوما على ساحة مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في قطاع غزة، أسفر عن مقتل أكثر من 500 قتيل.

وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية،الثلاثاء، طالبت فيه : "المجتمع الدولي التدخل على نحو عاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق الفلسطينين".

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.