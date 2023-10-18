شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: بخاف من العمليات وبذلت مجهودا كبيرا لإنقاص وزني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين لليوم السابع، عن إشادات الجمهور بالمشاهد التي جمعتها بالفنان أحمد فهمى وإيمان السيد، في مسلسل "الفريدو"، "أحمد فهمى كان رائعا والجمهور طلب أن يكون فى حياتهم شخص مثل فريد، أى عائلة تتمنى أن يكون لديها أخ مسؤول يساعد إخوته ويوجههم ويخاف على من ربوه سواء عمته أو والدته أو والده ويكون شخصية يعرف كيف يختار، هو اختار أن يعمل طباخا رغم دراسته للطب وأنا أؤيد الشخصية فى اختياراتها وهو قدمها بشكل رائع، لأن عينيه بها طيبة وحنية شديدة، أما إيمان السيد "دمها شربات" وتلقائية والجمهور أحب مشاهدنا وحقيقى كل العاملين فى المسلسل قدموا أجمل ما لديهم".

وعن ظهورها مؤخرا وهي فاقدة لكثير من الوزن ما جعل البعض يتحدث عن عمليات نحت، قالت إلهام شاهين، "لا مانع لدى من إجراء عمليات التخسيس ولكن أنا جبانة، حصلت على حقن وتناولت أدوية تخسيس وأقوم بعمل جلسات ليزر على الجسم للمساعدة على فقدان الوزن، وبذلت مجهودا كبيرا لأصل لهذا الوزن، لكن يمكن اللجوء لعمليات التخسيس لأن الوزن الزائد متعب ليس للشكل فقط وإنما للصحة أيضا".

وفي سياق متصل حقق مسلسل "الفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب، نجاح كبير، وهو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى ، والذى عرض على قناة ON، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار ويعرض على شاشات المتحدة، حيث تعد قصة المسلسل مختلفة ومثيرة أيضاً، خصوصاً إنها حكاية إنسانية استطاع مؤلفها سرد بعض النقاط الاناسنية المهمة في حياة البشر وهى التضحية بالذات من أجل العائلة .

دارت أحداث حكاية الفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية ألفريدو ، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.