شكرا لقرائتكم خبر عن تيموثي شالاميت: نصيحة توم كروز جعلتنى أطور من مستواى التمثيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب تيموثي شالاميت عن النصيحة "الملهمة" التي تلقاها من النجم العالمى توم كروز، حيث شارك الممثل، الذي يلعب دور البطولة في الفيلم الجديد Wonka، بشخصية ويلي ونكا، خلال مقابلة مع GQ في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إليه كروز بعد أن انتهى من تصوير فيلم Dune لعام 2021.

حيث صرح شالاميت قائلا: "بعد أن التقيت بتوم كروز، بعد الانتهاء من فيلم Dune الأول، أرسل لي رسالة إلكترونية رائعة وملهمة".



تيموثي شالاميت وتوم كروز

وكما ذكر في المقابلة، احتوت الرسالة الإلكترونية على قائمة بالخبراء الذين قد يحتاجهم للتدريب على الأعمال المثيرة، بما في ذلك مدرب دراجة نارية ومدرب طائرات هليكوبتر.

وأضاف شالاميت قائلا: "لقد قال في الأساس، في وقت هوليوود القديمة، أنك ستتلقى تدريبًا على الرقص والتدريب على القتال، ولن يفرض أحد على هذا المعيار اليوم، اذا فالأمر يعود اليك، لقد كانت الرسالة الإلكترونية في الواقع بمثابة صرخة حرب".

في مكان آخر من المقابلة، قال شالاميت إنه شاهد Top Gun: Maverick بطولة كروز ثماني مرات أثناء تصوير فيلم Dune: Part Two في صيف عام 2022، حتى أنه اشترى تذاكر صالة كاملة في أحد سينمات بودابست وأخذ طاقم الممثلين وطاقم العمل بالكامل لمشاهدته.

وأنهى شالاميت حديثه قائلا: "لقد كان Top Gun مصدر إلهام كبير بالنسبة لي في الصيف الماضي عندما كنا نصور فيلم Dune، كان بعض أفراد الطاقم يسخرون من الذهاب، لكنني اعتقدت أنه كان أحد أعظم الأفلام التي رأيتها على الإطلاق."

من إخراج دينيس فيلنوف، يشهد الجزء الثاني من فيلم Dune أن شالاميت يعيد دوره في دور Paul Atreides، جنبًا إلى جنب مع Rebecca Ferguson وZendaya وJosh Brolin وDave Bautista وStellan Skarsgard وإضافات جديدة مثل أوستن بتلر وفلورنس بوج، ومن المقرر طرح الفيلم في دور السينما في 15 مارس 2024.