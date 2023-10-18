بالفيديو- بهذه الكلمات الجميلة..ليلة عدنان تعايد زوجها بذكريات مليئة بالحب والرومنسية

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية ليلة عدنان زوجها بمتناسبة عيد ميلاده من خلال فيديو لهما نشرته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر اللإثنان بأوقات جميلة ولقطات رومنسية قضياها سوياً، وعلقت ليلة على على الفيديو بكلمت من الحب قائلةً: "عيد ميلاد سعيد لمن يملأ قلبي بالحب!الشخص ذو القلب الأكبر والأكثر ابتسامة، والرجل اللطيف والأكثر عطاءً واجتهادًا الذي أعرفه.

يوم واحد في السنة لا يكفي للاحتفال بشخص رائع مثلك! أحبك .. دائمًا وأبدًا ".

وفي وقت سابق، أثارت ليلة عدنان قلق الجمهور بعد أن نشرت صورة ليدها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت يد ليلة في الصورة مصابة بحروق اثناء الطبخ.

