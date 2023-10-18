إنتقادات واسعة من الجمهور تطال محمد رمضان بعد نشره لهذا الفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الفنان المصري محمد رمضان لهجوم واسع وإنتقاد كبير بعد أخر فيديو نشره عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر رمضان في وسط جلسة تدليك بالإضافة إلى وجود سيدة تهتم بقدميه، ليخاجمه الجمهور قائلين أنه ليس الوقت المناسب لنشر هذا النوع من المحتوى مراعاتاً وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني في غزة.



وفي وقت سابق، أثار محمد رمضان جدلاً واسعاً بعدما ظهر مرتدياً جاكيت من Gucci، وعلى ظهرها عين داخل مثلث تشبه شعار الماسونية، وتعود هذه السترة إلى مجموعة Gucci لخريف وشتاء 2024، وهي آخر مجموعة للمصمم أليساندرو ميشيل المدير الإبداعي، وتعاون فيها مع شركة Trouble Andrew لرسم شعار الدار.

