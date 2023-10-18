بالصورة- حروق من الدرجة الأولى ..راندا عبد السلام تقلق الجمهور على صحتها

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية راندا عبد السلام قلق الجمهور بعد أن شاركت صور لقدميها ويديها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن تعرضت لحروق من الدرجة الأولى وعلقت قائلةً: "شكراً يا مصر حرق من الدرجة الاولى، الحمدلله".



وفي وقت سابق، تصدر إسم راندا عبد السلام الترند على مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بعد أن قامت أحد الجهات المجهولة الهوية بتهديدها بنشر مقاطع فيديو وصور لها خادشة للحياء.

وشخرت راندا عبد السلام من هذه الشائعات، وأكدت أن هذا الأمر مبالغ فيه، فقد قام أحد الأشخاص بتهديدها بنشر صور قديمة لها عندما كانت ترتدي الحجاب، وعندما كانت ملامحها مختلفة عن الآن، قبل دخولها عالم الشهرة.

وكتبت راندا عبد السلام عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص: "أوعى الفيديوهات الخادشة"، في إشارة إلى التهديدات التي تلقتها.

