زياد برجي يشوّق متابعيه لأغنيته "فكروا فينا" المهداة لأطفال غزة وهذا موعد طرحها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يعبر عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب عن تضامنهم مع أهل غزة في مواجهة ما يتعرضون له من قصف إسرائيلي وقتل وتهجير، وقد أطلق عدد منهم أغنيات في هذا الإطار، وقد تأثر الفنان اللبناني زياد برجي بما يحصل في غزة الأمر الذي يدمي القلب فاختار طرح أغنية يهديها للغزاويين يعبر فيها عن مدى التهديد الذي تتعرض له الطفولة في العالم وخصوصاً في غزة، كتبها بنفسه ولحنها وسيطرحها غداً الخميس على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج جان كلود ديب.



الأغنية حملت عنوان "فكرو فينا" وقد شارك برجي في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطعاً تشويقياً منها وبدا بوجه حزين ، حاله كحال العديد من العرب الذين يشعرون بالغضب والحزن لمقتل الضحايا الأبرياء.

الكليب يتضمن أيضاً مشاهد حقيقية مما يحصل على الأرض في غزة يطغى عليه اللونين الأسود والأبيض، بوجه متعب وملامح حزينة في إشارة منه إلى حجم الكارثة والفاجعة اللتين أصابتا المنطقة أخيرًا.

