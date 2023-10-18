تضامناً مع فلسطين.. عمرو دياب يتبرع بـ5  ملايين جنيه للهلال الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - تضامن الفنان عمرو دياب مع الشعب الفلسطيني بخمسة ملايين جنيه لدعمهم في ظل الأزمة الحالية، وذلك عقب قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة مساء أمس.

عمرو دياب

عمرو دياب يوجه الشكر للهلال الأحمر المصري

تم التبرع إلي الهلال الأحمر المصري، كما قام بتوجيه الشكر لكل المتطوعين والعاملين في المبادرات الإنسانية بالهلال الأحمر المصري.

وقام عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حسابه الرسمي على منصة انغامي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.

عمرو دياب

من ناحية أخري، يذكر أن العديد من نجوم الفن من مختلف الدول العربية قد تفاعلوا مع قصف مستشفى المعمداني في غزة وعبروا عن حزنهم الشديد وغضبهم على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين النجوم الذين تفاعلوا مع أحداث أمس كانت يسرا والتي قالت في منشور لها "مات الطبيب والمسعف والجريح".

أضافت :"حسبنا الله ونعم الوكيل.. كارثة إنسانية و مجزرة وحشية ومنتهكة لجميع القوانين الدولية والإنسانية وجريمة تفوق كل ما سبق.. اللهم برداً وسلاماً على أهلنا في غزة."