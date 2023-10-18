بعد زيادة وزنها.. دنيا عبد العزيز تكشف حقيقة حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز حقيقة الأخبار التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حملها، بعد ظهورها في أكثر من صورة بوزن زائد.

وقالت دنيا إن خبر حملها الذي انتشر في الفترة الأخيرة كاذب ولا أساس له من الصحة، وأضافت: “لا أعرف الغرض من الشائعة… وزني زاد لأسباب كثيرة أبرزها إني كنت في إجازة الصيف وبدون عمل، كما أن الكسر في رجلي أجبرني على البقاء في السرير من دون حركة”.

وأردفت دنيا بالقول: “أعتقد أن الحمل موضوع لا يمكن أن أخفيه عن أحد، خاصة جمهوري الذي له كل الفضل عليَّ بعد وفاة والدتي”.

يُذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز، مسرحية “زقاق المدق”، وهي مأخوذة عن رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها: بهاء ثروت، مجدي فكري، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسيني، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربي، ومجموعة كبيرة من فناني المسرح القومي، وهي رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.