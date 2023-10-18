وفاء عامر تدافع بقوّة عن محمد صلاح .. وتهاجم منتقديه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال كلمة ألقتها حول القضية الفلسطينية، في مؤتمر اتحاد النقابات الفنية لنصرة أهل غزة، دافعت الفنانة وفاء عامر عن اللاعب المصري محمد صلاح، بعد انتقاد الجمهور له بسبب صمته وعدم حديثه عن فلسطين وعملية “طوفان الأقصى”.

وقالت وفاء: “بيتكلموا عن القضية الفلسطينية ومحمد صلاح، محمد صلاح كونه بيحقق انتصار في كرة القدم العالمية ده بيرفع اسم الوطن العربي (مصر وفلسطين وسوريا والعراق)، ولو سمحتم محدش يجيب سيرة محمد صلاح تاني، انتوا مش عارفين هو بيعمل إيه”.

وعن دعمها للقضية الفلسطينية، أضافت وفاء عامر: “أحب أقول لفلسطين اصبروا وصابروا”.

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد دعا الفنانين الى وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين، في مقر نادي نقابة المهن التمثيلية، وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”: “الفنانين غاضبين من اللي بيحصل، وإحنا عاملين وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وهنخاطب العالم كله، وهنتفاعل مع كل الفنانين في العالم مش بس الوطن العربي”.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين، ومنهم: جومانا مراد، وعبدالله مشرف، وخالد الصاوي، ولبلبة، وسيمون، وباسم سمرة، وأحمد عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، ومادلين طبر، وسيد رجب، وأحمد شاكر عبد اللطيف.