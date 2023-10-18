إياد نصار.. لهذه الأسباب يرفض المشاركة في لجان تحكيم المهرجانات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان إياد نصار أسباب رفضه في الكثير من الأحيان المشاركة كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات، فقال: “أرفض أحياناً المشاركة كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات لشعوري ببعض الظلم في النتائج، خاصة في المشروعات الخاصة بالشباب”.

وعبّر نصار عن سعادته بالمشاركة في لجنة تحكيم “مهرجان عمان”، مؤكداً أن المهرجان كان تجربة مختلفة، خاصة أنه كان يحمل عنوان “أول فيلم”، وساهم في التقائه بعدد كبير من المخرجين الشباب الموهوبين.

يُذكر أن إياد نصار شارك أخيراً في لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء للفيلم العربي الروائي في “مهرجان عمان السينمائي الدولي”.

علماً أن إياد نصار يخوض أولى تجاربه في عالم الكتب الصوتية عبر تسجيل رواية “ذاكرة الجسد” للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، بالتعاون مع منصة للكتب الصوتية.

وعبّر نصار عن سعادته بهذه التجربة التي انتهى من تسجيلها أخيراً، ووصفها بأنها “مضمار جديد عليه”، حيث تُعد “الكتب الصوتية” وسيلة إبداعية لنشر الرواية إلى جمهور أكبر ومتنوع ومختلف حتى في فئاته العمرية والثقافية، إضافة إلى ملايين النسخ الورقية المطبوعة من الرواية التي تتواجد بالفعل في الأسواق على مدار سنوات.

وقال إياد نصار إن فريق عمل الكتاب الصوتي اهتم بتقديم الرواية بدرجة عالية من السلاسة والدقة اللغوية، مع الحرص على عدم التأثير في جودة العمل الأدبي أو إزعاج المستمعين.

من ناحية أخرى، يخوض إياد نصار دراما رمضان 2024 بمسلسل “صلة رحم”، حيث كشف عن تفاصيل العمل قائلاً: “أشارك في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صلة رحم” وهو اسم مبدئي، والعمل من إخراج تامر نادي وإنتاج الصباح”.