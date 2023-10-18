شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية الفنون: كلمات الرئيس السيسى عبرت عما يجول بخاطر كل مصرى وعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون إنه تقرر تأجيل العرض المسرحى الغنائي "استديو 46"، والذى كان من المقرر عرضه اليوم الأربعاء على خشبة مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون سيد درويش لموعد لاحق، تنفيذا ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام تعبيرا عن التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين.

وأضافت غادة جبارة لـ"الخليج 365" أن إعلان حالة الحداد بدعوة عبد الفتاح السيسى يؤكد التضامن الكامل للدولة المصرية مع الأشقاء الفلسطينيين، وأن مصر ستظل على الدوام هى الداعم والمساند الرئيسى لحقوق الشعب الفلسطينى.

وأضافت غادة جبارة أنها تابعت بفخر المؤتمر الصحفى اليوم الأربعاء للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، والذى تضمن رسائل حاسمة أولها التأكيد على الدعم الكامل للقضية الفلسطينية ومطالبها، وحرص مصر والقيادة المصرية على التأكد للعالم أجمع إنه لا تفريط ولا تهاون فى حق الفلسطينيين للعيش فى سلم وأمان والإدانة الكاملة لأعمال العنف التى شهدتها غزة وتضامن الدولة المصرية بكاملها مع الإخوة الفلسطينيين فيما يتعرضون له من أعمال عنف لا يمكن قبولها.

كما حرص الرئيس للتأكيد بعبارات حازمة للتأكيد على رفض كل المحاولات للمساس بالأمن القومى المصرى من خلال عبارات واضحة وصريحة على رفض تهجير الفلسطينيين، وأن سيناء خط أحمر، وأنه لا تفريط فى الأرض المصرية.

كما أكدت غادة جبارة أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بقوتها وما حملته من صدق جاءت معبرة عما يجول بخاطر كل مصرى وعربى.