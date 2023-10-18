شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنانة سهام عبد السلام غدا فى عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام، غدا الخميس، فى مسجد عمر مكرم فى ميدان التحرير، وذلك بعد أن تم تشييع جثمانها الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة.

وحرص المخرج خالد جلال مشاركة ابنتها الفنانة نجلاء يونس ومواستها في فقدان والدتها، كما حضر أيضا الفنان محمد فهيم وعماد زكي وسامر هشام.

سهام عبد السلام مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.

فيما قامت بتأليف مسرحية "بدر البدور والبير المسحور" من إنتاج فرقة القومى للطفل، وإخراج باسم قناوى.المسرحية ترصد فكرة تخويف الطفل من المجهول وتجربة أى جديد دون أسباب منطقية، وعدم إعطائهم الفرصة لاكتشاف الدنيا من حولهم، والتعلم من هذا الخطأ والقمع الدائم للطفل.

"بدر البدور" بطولة الفنانة عزة لبيب والطفلة مى الغيطى وفادى خفاجة وهادى بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومى للطفل، ديكور فيليب بولس، مخرج منفذ، ياسر عطية وإخراج باسم قناوى.