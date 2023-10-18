كاظم الساهر يدعم أهالي فلسطين

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر دعمه الكامل لدولة فلسطين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وذلك عقب هجمات العدوان التي أدت إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين.

كاظم الساهر يدعم فلسطين

وكتب كاظم الساهر: “جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء في غزة، يا رب، الطف بأهلنا في غزة، واشملهم جميعاً بواسع رحمتك، إنك أنت الرحمن الرحيم”.

فنانين يدعمون الرئيس السيسي

أظهر عدد من النجوم دعمهم الكامل في حملة تفويض دعم قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن تطور الأوضاع في غزة، وذلك عبر حسابهم على “إنستجرام”.

وشاركت كلا من أحمد زاهر ومحمد رياض وسوسن بدر وآخرين في حملة تفويض لدعم قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن تطور الأوضاع في غزة، وذلك عبر حسابها على “إنستجرام”.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة القصف المتعمد لأحد المستشفيات بقطاع غزة وهي الأهلي المعمداني، التي لجأ إليها آلاف الفلسطينين بعد هروبهم قسرًا، الأمر الذي ترتب عليه سقوط عدد كبير من الضحايا والشهداء والمصابين من بينهم أكبر عدد من الأطفال.

كانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي".

وأضاف البيان: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان: "استنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

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