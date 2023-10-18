"عتبات البهجة" مسلسل يحيى الفخرانى رمضان المقبل عن رواية إبراهيم عبد المجيد

تعاقد الفنان الكبير يحيى الفخرانى على بطولة مسلسل جديد بعنوان "عتبات البهجة" مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل ويخرجه مجدى أبو عميرة ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ومقررعرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل 2024.

ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

دارت أحداث المسلسل حول الملياردير نجيب زاهي زركش، سليل عائلة مصرية عريقة ذات جذور أرمينية، يمتلك سلسلة من المولات التجارية والمطاعم والكافيهات الفاخرة، كما أنه يقيم في قصر فخم، ويعيش الرجل حياته طولاً وعرضاً، ساعياً وراء الملذات، ويكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

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