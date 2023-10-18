بعد “الجونة” و”الموسيقى العربية”.. تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، تأجيل النسخة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي كان مُقرر إقامتها في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق، وفق بيان الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الوزارة، قبل أيام، تأجيل مهرجان الموسيقى العربية الذي كان مقرراً أن تنظمه دار الأوبرا المصرية 24 أكتوبر الجاري، إذ أفادت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، بأنه تقرر “تأجيل إقامة فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية”، على أن “يُحدد الموعد الجديد لاحقاً”.

وقبل أيام، أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي إرجاء الدورة السادسة من المهرجان في “ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا”، في إشارة ضمنية إلى الحرب الدائرة بين حركة حماس وإسرائيل.

وتصاعدت وتيرة العنف بين حركة حماس وإسرائيل على مدى الأسبوع الماضي، بعد أن شنّ مقاتلو الحركة في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً وغير مسبوق على إسرائيل، أعقبته حملة قصف كثيفة على قطاع غزة.