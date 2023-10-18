بعد 23 عاماً.. طارق لطفي يعود الى العمل مع أحمد السقا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان طارق لطفي رسمياً على المشاركة في مسلسل الفنان أحمد السقا الجديد الذي يخوض به دراما رمضان المقبل.

ويشكّل هذا العمل عودة التعاون بين السقا ولطفي بعد انقطاع لأكثر من 23 عاماً، منذ أن شاركا معاً في فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية” من بطولة الفنان محمد هنيدي.

وكانت “لها” قد كشفت أن السقا قرر خوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل يتكوّن من 30 حلقة ويعكف على كتابته حالياً المؤلف هشام هلال.

وجاء اتفاق السقا مع هلال بعد خروج مسلسل “سيدي مكين” الذي كان مقرراً أن يكتبه الأخير للفنان عمرو سعد من الماراثون الرمضاني لهذا العام.

يُذكر أن آخر أعمال طارق لطفي الفنية، مسلسل “مذكرات زوج” الذي شارك به في موسم رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشكلات الزوجية والعائلية، حيث يكتشف “رؤوف” أنه ليس سعيداً في حياته مع زوجته شيرين فيقرر اللجوء إلى طبيب نفسي.

مسلسل “مذكرات زوج” هو بطولة: طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الأطفال: آدم وهدان، حبيبة وريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادي.