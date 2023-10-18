بالصورة - من وسط البحر..صافيناز تستمتع بوقتها بإطلالة صيفية رائعة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الراقصة صافيناز على الجمهور على متن يخت فخم في عرض البحر من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بلوك مثير إرتدت فيه فستان من الشيفون الشفاف مع توب بلون النمر وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، ظهرت الراقصة صافيناز في فيديو مرتدية المايوه وهي تعبر عن حزنها وغضبها من تصرف البعض معها خلال تواجدها في شرم الشيخ اذ روت تفاصيل عن تعرضها للمضايقات من قبل أشخاص متواجدين هناك يظنون انهم يستطيعون تخطي حدودهم مع اس شخصية معروفة فقط لانهم يعرفونه.

ووصفت هؤلاء الاشخاص بأنهم من دون تربية خصوصا عندما يبدأون بتصويرها من دون معرفتها واعتبرت انهم لا يجب ان يكون هناك هذه النوعية من الاشخاص "الجحشين" في أماكن سياحية كشرم السيخ ويجب ان يكون كل الاشخاص ذو لياقة ومحترمين.

