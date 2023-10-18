ماجدة الرومي منفطرة القلب من الإجرام بحق أهل غزة وتناشد الرب بهذه الكلمات-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - هزّت الجريمة المروّعة التي ارتكبت أمس من قصف للمستشفى الأهلي العربي المعمداني الواقع في حي الزيتون جنوب مدينة غزة التي وارتكبها سلاح الجوّ الإسرائيلي بشنّه غارة جوية عليه في ساعات الليل الأولى من يوم السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أصابت الغارة الجوية الإسرائيلية العنيفة ساحة المستشفى والتي كان فيها العشرات من الجرحى فضلًا عن مئات النازحين المدنيين وأغلبهم من النساء والأطفال، وتسببت هذه المجزرة الإسرائيلية في كارثة حقيقيّة حيث مزَّقت أجساد الضحايا وجعلتهم أشلاء متفرّقة ومحترقة، فيما تحول المستشفى إلى بركة من الدماء. يعدّ المستشفى الأهلي العربي المعمداني أحد أقدم مستشفيات قطاع غزة، ويتبع للكنيسة الأسقفية الأنغليكانية في القدس.

وقد أثارت المجزرة ردود فعل غاضبة ومستنكرة وفي هذا الإطار خرجت الفنانة ماجدة الرومي عن صمتها وشاركت صورة عبارة عن رسمة تعبيرية لأرواح الأطفال الضحايا الذين قتلوا في الغارة على المستشفى وقد نبتت لهم أجنحة كدليل على براءتهم وهم يطيرون فوق الركام وكتبت كلمات تدمي القلب جاء فيها :"قلبي لم يعد يحتَمِل كل هذا الإجرام الذي يقترِفُه العدو بحقّ أهل غزّة!

يا ربّي وإلهي تدخّل لصالحهم ، يا إلهي تحرّك لنُصرتهم، يا إلهي متى يأتي يوم غضبِك على قاتلي أطفال غزّة وأهلها العُزَّل؟!!! يا إلهي قلّ لي مَن لهم سواك مَن؟مَن؟ مَن يا إلهي؟!!!ماجدة الرومي 18/10/2023".

