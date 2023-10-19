شكرا لقرائتكم خبر عن تضامنا مع فلسطين.. مصر والكويت وعمان والأردن يأجلون الحفلات والمهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضامن بعض الدول العربية مع القضية الفلسطينية وإعلان رفضهم للجرائم البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين؛ لذلك تم تأجيل عدد من الحفلات والمهرجانات الغنائية الى أجل غير مسمى، وإلغاء كافة مظاهر الاحتفالات والفعاليات الفنية.

في مصر تم تأجيل مهرجان الموسيقى العربية، إذ قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا، فضلا عن تأجيلها مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 45 والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.

كما تم تأجيل مهرجان الجونة السينمائى كل عام بمصر، كما تم الغاء حفلات متفرقة فى بعض الاماكن منها حفلات غنائية للمطرب اللبناني وائل جسار ومنها لاحمد سعد وروبى

أيضا أعلنت دار الأوبرا السلطانية في مسقط إلغاء حفل يوم المرأة العمانية الذي كان مقررا أن تحييه النجمة الكبيرة ماجدة الرومي بجانب إيقاف كل الاحتفالات والفعاليات تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وفى الكويت أعلن مجلس الوزراء الكويتى إلغاء كافة الفعاليات الفنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومنها حفلات لكل من تامر عاشور وبهاء سلطان وحسين الجسمى كذلك في الأردن تم الغاء حفل للمطرب رامى صبرى