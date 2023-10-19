تامر حسني يشرح كيف يهوّن الله سكرات الموت على من يقتلون ظلماً-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - حاول الفنان المصري تامر حسني عبر منشور له موجه إلى متابعيه شرحه رحمة الله عندما تخرج الروح عند موت من قتلوا أو استشهدوا ظلماً وكيف أن الله يهوّن عليهم سكرات الموت وأيّد تحليله باستشارته رجال دين.



وكتب تامر حسني منذ بعض الوقت شارحاً أن هول الرعب الذي نراه عندما نشاهد الضحايا تقتل لا يشعرون هم به عند موتهم وقال :"من قوة تمسكي و اصراري و قناعتي برحمة ربنا ، بقالي فتره بدرس فكره معينه اعتقد بتشغل ناس كتير الوقت ده بسبب الحاله النفسيه المرعبه اللي عايشينها كلنا … كنت بقول معقول اللي بيتقتلوا ظلماً بالبشاعه دي في كل زمان هل بيحسوا و بيشوفوا هول و رعب الموقف و يتعذبوا بالطريقه الغير محتمله الواضحه للأشخاص الآخرين اللي حاضرين الموقف او شافوا الموقف في تلفزيون او موبايل !!!؟ … درست الموقف ده على حد اجتهادي الشخصي وصلت لآيه في القرآن الكريم مهمه جداً (( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد )) يعني اللحظه اللي اراد فيها ربنا ان يقبض روح بني آدم يدخل البني آدم في عالم آخر و يشوف حاجات تانيه الناس اللي عايشين ميقدروش يشوفوها ، يعني اللي بيتفرج بيشوف مشهد صعب جداً قد ليتعظ او لاي سبب اخر بس اللي في الموقف و الموت ينتظره مش بيشوف العذاب ده عشان بصره اليوم بيبقى حديد يعني بيدخل في عالم و زمن تاني عند ربنا فابيشوف حاجات تانيه و مهما تشوفوا جثث محروقه او مقتوله ، تأكدوا ان ربنا كان رحيم بأصحابها و مشافوش الموقف الصعب اللي انتوا شوفتوه ده ، و سورة الواقعه تثبت ده في الآيه الكريمه دي (( فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حينئذ تنظرون و نحن اقرب اليه منكم و لكن لا تبصرون )) صدق الله العظيم يعني لو الروح او خروج النفس بيحصل و انتوا شايفين يعنيكم مثلاً شخص مظلوم و تم الغدر به و النار ماسكه فيه و يصرخ و انتوا شايفينه قدام عينكم بيتعذب ربنا هنا بيقول ان في اللحظه دي ربنا بيكون اقرب اليه منكم بس انتوا مش هتشوفوا يعني بتكون روحه بين يد ربنا بكل حب و رحمه و المشهد الصعب اللي انتوا شايفينه ده الشخص مش حاسس بيه خالص .. اوعوا تشكوا في رحمة ربنا مهما شوفتوا قدام عينكم مشاهد صعبه…. و على النقيض ….لما بيموت الظالم بيشوف مالا يسره و ما يفزعه في طريقة اخذ روحه …..و بعد دراستي الشخصيه الفكره دي اتأكدت من بعض رجال الدين الكبار التي تجمعني بهم صداقه و محبه و اكدولي صحة ما بحثت عنه .. جزاهم الله كل الخير .. سبحان الله .. القرآن مسابش لحظه متكلمش فيها و شرحها بدقه والله ياجماعه انا واثق ان كل حد فينا عنده مصاحف كتير بس للاسف في منها مهجور الكتاب ده عظيم و معجزه عايشه معانا و للاسف في بعضنا مش حاسس بقيمتها .. بوست من اجتهادي الشخصي ياريت اكون وصلت شيء من الطمأنينه و الاكثر مني علم ياريت يفيدنا بأكثر و ياريت كلنا نجتهد لنشر كل ما يطمن عن رحمة ربنا لعباده".