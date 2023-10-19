ليوناردو دي كابريو يكتشف ثغرة في سيناريو مارتن سكورسيزي..وما فعله الأخير سيفاجؤكم

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج العالمي مارتن سكورسيزي ،في حديثه لصحيفة الأيرلندية، تايمز أنه كان يعمل على سيناريو فيلم الجريمة الحقيقية الجديد Killers Of The Flower Moon لمدة عامين عندما قرأه النجم العالمى ليوناردو دي كابريو وطلب إعادة صياغته و إجراء بعض التغييرات الكبيرة في الفيلم الجديد.



و وفقًا لسكورسيزي يتم سرد الفيلم الآن من منظور قبيلة أوسيدج فقد تم سرد السيناريو الأصلي للفيلم "من وجهة نظر عملاء المكتب القادمين للتحقيق"، الأمر الذي أكد دي كابريو بسبب أنه يواجه مشكلة مع السيناريو.

وبخصوص الموضوع قال سكورسيزي: "جاءني ليو وسألني: أين يكمن جوهر هذه القصة؟، ومن هنا شعرنا أن القصة الحقيقية لم تكن تأتي بالضرورة من الخارج، مع المكتب، بل من الداخل، من أوكلاهوما"، ما دعى سكورسيزى للقاء 300 عضو من مجتمع غراي هورس في أوكلاهوما.

وأضاف قائلاً: "لقد قلت دائمًا إذا شاركت في أي شيء يتعلق بالسكان الأصليين، فمن الأفضل أن أعرف من هم هؤلاء الناس، أو على الأقل أشعر بالارتياح معهم كبشر".