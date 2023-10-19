نهال عنبر تنفعل بسبب أحداث غزة: "خطة مدروسة وهدفها فتح معابر مصر”

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الفنانة نهال عنبر، عن حزنها الشديد بعد تطورات الأحداث في فلسطين وغزة، وقتل الأطفال والنساء في عملية ضرب مستشفى الأهلى المعمداني.

وقالت الفنانة نهال عنبر إن هناك وقفة كبيرة من نقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة، لما يحدث من جرائم تنتهك الأطفال والكبار والصغار.

وتابعت الفنانة نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة، قائلة:"أنا شايفة إبادة شعب، ما تحارب جيش أنت بتحارب الأهل ليه، صواريخ هنا وصواريخ هناك وأطفال ومستشفيات، في خطة معمولة ومدروسة من الحكومة الإسرائيلية، وانتهاكا لحقوق الإنسان والأطفال، لافتة إلى أن هدفهم فتح مصر للمعابر، وتهجير الفلسطينيين من غزة.

نهال عنبر توجه رسالة لأهل غزة وفلسطين

ووجهت نهال عنبر رسالة إلى أهالي فلسطين :"لا يجب أن يترك الفلسطينيين أرضهم.. اصمدوا هذه أرضكم لا تفرطوا في شبر من أرضكم كما هناك اتفاقيات يجب احترامها".

واختتمت نهال عنبر أن جميع الفنانين يتضامنون مع أهل فلسطين، معلقة: "مسخرين السوشيال للدفاع والتضامن مع أهلنا في فلسطين".