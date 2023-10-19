باسم سمرة: "تعرضت لتهديدات من إسرائيل بسبب دعمي لفلسطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان باسم سمرة، إنه تلقى دعوة من الفنان أشرف زكي، لإدانة ما يحدث من هجوم ضد أهالي غزة.

وتابع باسم، ببرنامج "تفاصيل": "أثناء الندوة في نقابة المهن التمثيلية حصل قذف على المستشفى في غزة، وأطفال كتير ماتت وكان معانا الرئيس الفلسطيني وهو اللي صرح بالكلام ده، فأنفعلت وقولت افتحوا الحدود وهنقضي على الإسرائيليين".

وأشار باسم سمرة، إلى أنه تلقى عدة إتصالات هاتفية من أرقام مجهولة وبعدها رسالة موجه له، تلقى فيها تهديد من إسرائيليين بقتله وذلك على خلفية دعمه لفلسطين.

ووجه باسم سمرة، رسالة إلى صاحب رسالة التهديد، قائلا: "أنا ساكن في الهرم وأنت جبان من جيش "بامبرز" مش هتعرف تيجي ورجاء ابعتلي أنت فين وأنا هجيبك في شوال.. والفلسطينيين في قلبنا وأخواتنا وفي دمنا والواحد حزين على اللي بيحصل".