بعد قصف "المعمداني".. كيف علق نجوم الفن على أحداث غزة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مساندة الشعب الفلسطيني ومهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والحديث عن الجرائم التي تُرتكب في حق الفلسطينيين، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونستعرض لكم أبرز ما قاله النجوم عن أحداث غزة في السطور التالية:

ميرهان حسين

تفاعلت الفنانة ميرهان حسين، مع الأحداث في غزة، بعد القصف الذي حدث بـ مستشفى المعمداني، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "مجزرة وإبادة، إحنا عايشين وسط غابة والحيوانات أرحم.. يا رب أنت المنتقم الجبار، وأنصر أهل فلسطين يا رب، ربي أنهم مغلوبون فأنتصر".

روجينا

نشرت الفنانة روجينا، صورة بنيامين نتنياهو (مجرم حرب)، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اليوم ماتت الإنسانية، حسبنا الله ونعم الوكيل مجزرة لأهل فلسطين، هذه ليست حرب هذه إبادة للشعب الفلسطيني، ألا إن نصر الله قريب".

نادين نسيب نجيم

الفنانة نادين نسيب نجيم، نشرت صورة للسيدة العذراء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا أمنا العذراء صلي لأجلنا يا يسوع احمي أطفالنا وبيوتنا وأبعد عنا الحروب والجرائم يا الله كن معانا دائما".

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم، صورة لأحد ضحايا مستشفى المعمداني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، اللهم عليك بعدوك، يا رب أحفظ فلسطين وثبتهم وآمن روعاتهم وتقبل شهدائهم وأنزل السكينة، فأنت حسبنا ونعم الوكيل".

أيتن عامر

أعربت الفنانة أيتن عامر عن غضبها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "X": "كفاية إعتداءات على أصحاب الحق، ربنا ينتقم منكم ويشفي غليلنا".

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة، صورة العلم الفلسطيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليه كلمة "حداد"، وعلقت: "فلسطين قضيتنا الأبدية، حسبي الله ونعم الوكيل".

ماجدة الرومي

نشرت الفنانة ماجدة الرومي،صورة أطفال يحلقون في السماء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قلبي لم يعد يحتمل كل هذا الإجرام المقترن بحق أهل غزة، يا ربي وإلهي تدخل لصالحهم يا إلهي، تحرك لنصرتهم، يا إلهي متى يوم غضبك على قاتلي أطفال غزة وأهلها العزل".

ليلي أحمد زاهر

الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، نشرت صورة بنيامين نتنياهو ، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "مش قادرة أستوعب اللي بيحصل في فلسطين، قلبي واجعني أوي على الأطفال اللي ملهاش ذنب اللي عماله تموت بسبب الحيوانات الإسرائيليين وكل الناس اللي بتموت وهي ملهاش ذنب حرام بجد".

سهر الصايغ

شاركت الفنانة سهر الصايغ، متابعيها صورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أكثر الحلوى في جنتك يا الله.. القادمون إليك كلهم أطفال".

ميريام فارس

كتبت الفنانة ميريام فارس عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إكس" : "قساوة المشاهد عم بتخليني عاجزة عن الكلام.. رحمتك يا رب".