آثار الحكيم تبكي بسبب مشهد لطفل فلسطيني: "يعطونا دروسًا بعقيدتهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - دخلت الفنانة آثار الحكيم، في نوبة من البكاء خلال حديثها عن أطفال غزة، وما يحدث لهم من جرائم عنف من قبل الكيان الصهيوني.

وقالت آثار، ببرنامج "تفاصيل"، إنه يجب أن نجاهر بأحاسيسنا ومطالبنا بشأن حق الإنسانية.. فالساكت عن الحق شيطان أخرس.

وانهارت آثار من البكاء على الهواء، بسبب فيديو طفل فلسطيني يلقن صديقه أو شقيقه الشهادة، بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني، قائلة: "إيه العزيمة دي.. أطفال فلسطين بيعطونا دروس بعقيدتهم".

ووجهت الحكيم، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تصريحاته عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلة: "أؤيد تصريحات الرئيس السيسي وصراحته فنحن جميعًا بجانبه.. شكرًا على وقفته الحاسمة والحازمة والوطنية والواضحة مع فلسطين".