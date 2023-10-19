شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة للمسرح الجامعى يعلن القائمة الطويلة لمسابقة "محمود نسيم" للكتابة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي عن القائمة الطويلة لمسابقة "محمود نسيم" للكتابة المسرحية، وتقام المسابقة ضمن فعاليات الدورة الخامسة للملتقى، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتحت شعار "الحياة لنا"، ومن المقرر إقامتها في الفترة من 21 وحتى 27 أكتوبر، وتم اختيار 10 نصوص بالقائمة الطويلة، من بين 17 نصًا مسرحيا تقدمت للمسابقة وهي:

"خطوة للأمام خطوة للخلف" للمؤلف محمد يس، "خارج الفردوس" للمؤلف حيدر حسين ناصر، "المتاهة" للكاتب ماجد سنارة، "غير قابل للرؤية"، للمؤلف مسعود عتمة، "باللون الأبيض" للمؤلف محمد صالح شعيب، "شمعة وحيدة" للمؤلف محمد قديحة، "عظمة على عظمة يا ست" للكاتبة إيمان زين الدين، "لوحات الدكتور بهيج" للمؤلفة آية علي، "كتبت بخلل" للمؤلفة سارة عمرو جاد، ونص "أندرويد" للمؤلفة نورا حسام الدين.

وتتشكل لجنة التحكيم لمسابقة "محمود نسيم" للكتابة المسرحية من د. أحمد يوسف عزت، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب في جامعة بورسعيد (رئيسًا)، والكاتب والناقد المسرحي د. طارق عمار (عضوًا)، والمؤلف والكاتب أحمد عصام (عضوًا).

يُذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتورة. أمل صديق عفيفي، والأستاذة الدكتورة. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت الرعاية الرسمية من الأستاذ الدكتور. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.