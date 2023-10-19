شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي عن قصف إسرائيل لأطفال غزة: صلواتنا لأهل فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة هالة صدقي عن كامل تضامنها مع الشعب الفلسطيني مستنكرة القصف الإسرائيلي على أهالي غزة وسقوط الكثير من الشهداء والضحايا، مؤكدة أنه مهما مرت السنين سيظل المحتل كما هو.

وقالت هالة، عبر حسابها على إنستجرام: "ومهما مرت السنين هيفضلوا هما هما.. ربنا كبير ومحتاجين معجزة وده مش كبير على ربنا، كل الصلوات لأهل فلسطين".

وسبق وتضامنت بعض الدول العربية مع القضية الفلسطينية وإعلان رفضهم للجرائم البشعة التي تصل إلى حد المجزرة والتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين؛ لذلك تم تأجيل عدد من الحفلات والمهرجانات الغنائية الى أجل غير مسمى، وإلغاء كافة مظاهر الاحتفالات والفعاليات الفنية.

في مصر تم تأجيل مهرجان الموسيقى العربية، إذ قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي كان من المقرر أن تُنظمه دار الأوبرا المصرية، على أن يُحدد الموعدُ الجديدُ لاحقًا، فضلا عن تأجيلها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.

كما تم تأجيل مهرجان الجونة السينمائى كل عام بمصر، كما تم إلغاء حفلات متفرقة فى بعض الأماكن منها حفلات غنائية للمطرب اللبناني وائل جسار ومنها لأحمد سعد وروبى.

أيضا أعلنت دار الأوبرا السلطانية في مسقط إلغاء حفل يوم المرأة العمانية الذي كان مقررا أن تحييه النجمة الكبيرة ماجدة الرومي بجانب إيقاف كل الاحتفالات والفعاليات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وفى الكويت أعلن مجلس الوزراء الكويتى إلغاء كافة الفعاليات الفنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومنها حفلات لكل من تامر عاشور وبهاء سلطان وحسين الجسمى كذلك في الأردن تم الغاء حفل للمطرب رامى صبرى.