أحمد سعد يقهر طليقته علياء بسيوني ويظهر برفقة حبيبته الجديدة شديدة الجمال! – شاهد

كتب امير فتحي في الخميس 19 أكتوبر 2023 02:26 صباحاً - عاد اسم الفنان المصري أحمد سعد للتداول مرة أخرى، بعدما كشفت صفحات فنية أنه على علاقة جديدة بفنانة شابة فائقة الجمال.

صفحة “شربليتا” المهتمة بأخبار الفن والمشاهير فجأت الجمهور بعد أن أكدت وجود علاقة بين الفنان المصري أحمد سعد والفنانة اللبنانية مها فتوني.

تكهنات بارتباط أحمد سعد

حيث أكدت أنه بدأ في دعمها لكي تصبح نجمة وتدخل عالم الشهرة وذلك من خلال تقديمه أغنية جديدة معها.

وأرفقت الصفحة مقطع الفيديو بالتعليق التالي:”أحمد سعد ما صدّق يطلّق مرتو الا و عمل اغنية مع حبيبته اللبنانية مها فتوني و عم بيدعمها تتصير نجمة كمان! وين اللي شكّكوا بكلامي لما قلت هو مع لبنانية؟”

علياء بسيوني تكشف حقيقة عودتها لأحمد سعد

ردّت علياء بسيوني، مصمّمة الأزياء وطليقة الفنان المصري أحمد سعد، عن الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية، بشأن عودتها إلى زوجها السابق أحمد سعد.

كانت هذه الأنباء قد انتشرت بسرعة كبيرة عقب نشر أحمد سعد لكواليس أغنيته الجديدة “بعتذرلك”، فظن البعض أن هذه الأغنية هي إشارة لعودته إلى طليقته علياء بسيوني، وأن الأغنية موجّهة إليها.

من جهتها، نفت بسيوني أنباء عودتها إلى أحمد سعد، ونفت أيضًا أن يكون لديها النية بالعودة إلى طليقها، حيث علّقت قائلة: “مفيش رجوع حصل بينا وكل اللي بيتقال شائعات”. أضافت علياء قائلة خلال تصريحات صحافية محلية: “أغنية بعتذرلك لأحمد سعد ملهاش علاقة بيا وممكن تكون دعاية”.

طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد

وكانت علياء بسيوني طليقة أحمد سعد قد اعلنت عن طلاقهما، وذلك من خلال ستوري عبر إنستجرام، جاء فيها : الحمد الله على كل شئ ، تم الطلاق بيني و بين احمد من شوية بناء على رغبته .. حابة اشكر احمد جدا على اصله الـ الغير طيب و معدنه السئ وحابة اقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة الانا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماماً و حاولت و عديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الاسرة دي.

واكملت علياء : وعشان المشوار الانا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي . شكراً على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 ايام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل و خروجاته وبعدها شغلك . اكبر شكر على المقلب الانا اخدته في العلاقة دي و الكنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها و انت طلعتها والا تسوى . ربنا معايا انا و بناتي في الجاي و ينتقم منك و يديلك على اد كل حاجة حصلت.

أغنية «بعتذرلك»

كان أحمد سعد قد أثار تساؤلات جمهوره، مؤخرًا، فور إعلانه عن تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “بعتذرلك” عبر حسابه على موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستجرام. فسأل بعض المتابعين عن الشخص الذي يوجّه إليه سعد هذا الاعتذار، ليردّ أحدهم قائلاً: “لثلاثة”… في إشارة إلى طليقاته الثلاث: ريم البارودي وسمية الخشاب وعلياء بسيوني.

أحمد سعد يُعلق على انفصاله عن زوجته علياء بسيوني

يُذكر أن أحمد سعد قد خرج عن صمته بشأن حدث طلاقه، وعلّق للمرة الأولى، بعد عدّة أسابيع من إعلان زوجته علياء بسيوني الانفصال عنه. خلال تصريحات على هامش حفل “موريكس دور” الذي أُقيم في لبنان، علّق أحمد سعد على خبر طلاقه من علياء بسيوني، حيث أجاب عن سؤال وُجه إليه حول ما إذا كان يشعر بالحرية بعد الانفصال، قائلًا: “قصدك الحرية دون جواز.. أنا أصلا حر كدة كدة”.

وهو التصريح الذي يُعدّ التعليق الأول من سعد حول حدث طلاقه، وذلك بعدما أعلنت علياء بسيوني خبر الطلاق في 31 أغسطس الماضي، موضحة انفصالها عن أحمد سعد من خلال مشاركة نشرتها عبر حسابها على موقع إنستجرام.

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