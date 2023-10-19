عاجل | وفاة مطربة مغربية شهيرة عن عمر ناهز الـ48 عاماً… دنيا بطمة انهارت!

كتب امير فتحي في الخميس 19 أكتوبر 2023 02:26 صباحاً - رحلت المطربة المغربية إيمان تسونامي داخل أحد مستشفيات العاصمة المغربية الرباط، اليوم، عن عمر ناهز الـ 48 عاماً.

وكانت الحالة الصحية للمطربة المغربية تدهورت إثر معاناتها من تسمم حاد قبل عدة أشهر، لترحل بعد مضاعفات شديدة.

دنيا بطمة تنعي وفاة مواطنتها إيمان تسونامي

من جانبها، نعت الفنانة دنيا بطمة زميلتها الفنانة الشعبية إيمان تسونامي، والتي توفيت صباح أمس الثلاثاء، بالمستشفى العسكري بالرباط، بعد صراع مع المرض.

ونشرت بطمة “ستوري” عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، نعت فيه التسونامي ووجهت من خلاله رسالة مشفرة للأشخاص الذي تسببوا في وفاة إيمان بعدما قيل من قبل مقربيها أنها كانت تعاني من مضاعفات تسمم حاد تعرضت له للمرة الثانية.

إيمان تسونامي

وكتبت بطمة عبر خاصية “الستوري” بحسابها على منصة “الإنستجرام”: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد مكيرحمش خوه المسلم في الأرض، في كل واحد كيحفر لخوه المسلم، في كل واحد كيبيع لي وراه ولي قدامو غير باش يآذي واحد آخر، ناس ولات قاطعة يدها من رحمة الله، مبقاوش يخافو الله، مبقاش بنادم كيدير الله بين عينيه… طغيتو فالأرض ونسيتو أن عند الله تلتقي الخصوم.. الله يرحمك أختي ايمان تسونامي بلاصتك في الجنة”.

إيمان تسونامي

المطربة المغربية هي إيمان البهيجي، عرفت باسم بإيمان تسونامي، وولدت في مدينة مراكش المغربية، وبدأت مشوارها مع الغناء في عمر 15 عاماً.

تعد إيمان تسونامي واحدة من أشهر المغنيات الشعبيات في المغرب، حيث عرفت بغنائها في الأفراح والتي كانت بداية لانطلاقها ودخولها في قلوب الجماهير.

أما عن حياتها الزوجية فتزوجت إيمان تسونامي مرتين، وهي لأم كانت تعمل طاهية في الأفراح، ولديها ابنة واحدة. وإيمان تسونامي هي الشقيقة الأصغر لأربعة أشقاء

مرض إيمان تسونامي

أطيبت إيمان تسونامي بتسمم حاد انتقل إلى رئتها وأطرافها في يوليو الماضي، وتسبب في بقائها في المستشفى ودخولها إلى العناية المركزة على الفور.

تطورت الحالة ووصل التسمم الحاد إلى أطرافها، إلا أن الأطباء نجحوا في إنقاذها من البتر، لكن هذا لم يمنع حالتها من التدهور، فتعرضت لمضاعفات إلى أن توفيت اليوم.

وكانت إيمان تسونامي تعرضت للتسمم قبل سنوات هو ما أجبرها على الابتعاد عن الساحة الفنية وخسارة كثير من وزنها.

جنازة إيمان تسونامي

أقيمت صلاة الجنازة اليوم على المطربة المغربية بعد صلاة العصر، ودفنت في مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء.

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