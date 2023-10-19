محمد رمضان يثير الجدل بتعليقه على أحداث قطاع غزة .. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الفنان محمد رمضان الجدل بسبب فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، والذى ذكر فيه أنه تلقى العديد من الرسائل تطالبه بالحديث عن الأوضاع فى قطاع غزة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا محمد رمضان، الله عز وجل أن يلهم أهالى الشهداء فى فلسطين الصبر وأن يثبتهم فى مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وأن يرزقهم الاستقرار والنصر القريب، مضيفا أن الرسائل التى وصلته طالبته بالحديث عن الأوضاع فى غزة لإيصال رسالة قوية للمجتمع الدولى والدول فى الخارج.

واستنكر محمد رمضان الدعوات لإيصال أصوات فلسطين والعرب إلى الخارج، مؤكدا أن هذه الأصوات لابد أن تصل إلى أذان الحكومات العربية التى تنفق الأموال الطائلة لشراء الأسلحة وتتركها حتى تصدأ، متسائلا: متى سيتم استخدام هذه الأسلحة؟

وأكد محمد رمضان أن المجتمع الدولى لن يحل أزمتنا مع إسرائيل بل يجب أن يكون الحل بأيدينا وبأيد الجيوش العربية التى تمتلك مختلف أنواع الأسلحة، مضيفا: “عايزين صوتنا يوصل لمين؟ قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب .. فين بلدك وفين جيشك؟"

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان أثار الجدل مؤخرا بسبب فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” وهو يعتني بنفسه عن طريق وضع "ماسك" على وجهه وقيام إحدى السيدات بمساج لرقبته وقيام أخرى بتنظيف قدميه مع تشغيل أغنية دوشة الخاصة به مما أغضب رواد التواصل الاجتماعي بسبب تصرف محمد رمضان في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني وما تقوم به الدول من وقفات تضامنية مع شعب فلسطين.

محمد رمضان

محمد رمضان

وعلق أحد المتابعين قائلا: "مش وقته خالص الفيديو في الوقت ده" وكتب آخر"على الأقل اعمل بدون ما تنشر".

فيما علق متابع آخر: "الموضوع هنا مش هيتحسب إثارة للجدل ولا تغريد خارج سياق الموضوع هنا هيتحسب غلط جدًا وهيقلب قلوب ناس كثير محبه ليك لكره، اطفال ومستشفيات وعالمنا كله في حداد يا رمضان"

وقد تعرض الفنان محمد رمضان، لانتقادات حادة، وهجوم شرس من الجمهور، عبر حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.