شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى وفاة المخرج المسرحى والممثل هناء عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس ذكرى رحيل الفنان والمخرج المسرحى هناء عبد الفتاح، حيث رحل عن عالمنا فى 19 أكتوبر عام 2012، وهو الفنان الذي شارك في أفلام "ابن القنصل"، أو أدوار الشر، كما في فيلم "الشبح"، والأدوار التاريخية كما فى مسلسل "رجل الأقدار".

قدم هناء عبد الفتاح مع الزعيم عادل إمام، 5 أعمال فنية، حيث شاركه في 4 أفلام، وعمل درامى وحيد، فقد بدأ التعاون بين الثنائى من خلال فيلم "السفارة في العمارة"، والذى شارك في بطولته داليا البحيرى وأحمد راتب وسعيد طرابيك وأحمد صيام، وجسد وقتها الدكتور هناء عبد الفتاح دور مناضل شيوعى.

كذلك ظهر مع عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان، وجسد وقتها دور "برفيسور" جامعى ولكنه مرتشى، وأضفى على الدور حسا كوميديا، كما فعل في فيلم "السفارة في العمارة".

وفى عام 2008، قدم هناء عبد الفتاح مع الزعيم فيلم "حسن ومرقص"، حيث ظهر بدور "وليم"، وهو صديق لـ "بولس" عادل إمام، ويساعده على إيجاد شقة في عمارته، كذلك شارك في فيلم "بوبوس"، مع عادل إمام ويسرا، وأخرجه وائل إحسان، وكانت النهاية فى مسلسل "فرقة ناجى عطا"، وجسد شخصية يهودى يدعى آلى مزراحى.