“أنت ميت ميت”| عادل إمام تنبأ بوفاة زميله الفنان الشهير وبكى عليه! تعرف من هو؟!

كتب امير فتحي في الخميس 19 أكتوبر 2023 03:48 صباحاً - كواليس مثيرة تشهدها الأعمال السينمائية، يُكشف عن بعضها بعد مرور سنوات طويلة، لعل أبرزها ما حدث في “فيلم حنفي الأبهة“، الذي قام ببطولته عادل إمام وفاروق الفيشاوي.

أمر غريب

ذلك الفيلم الذي شهد أمرا غريبا كشفت عنه السيدة منال وهبة، ابنة الفنان الراحل مجدي وهبة، الذي شارك مع عادل إمام في العمل، وقدم في الأحداث شخصية “خيري”.

فقد أكدت ابنة الفنان الراحل في لقاء تلفزيوني أن والدها كان صديقا مقربا للغاية من عادل إمام، ونشأت بينهما كيمياء مشتركة بعد التعاون الفني.

وأوضحت أن عادل إمام أجاب من قبل عن سؤال يتعلق بأكثر أمر أثر فيه خلال مشواره، معتبرا أن وفاة زميله مجدي وهبة هي أكثر ما أثر فيه.

وأرجع الزعيم السبب إلى ما حدث في فيلم “حنفي الأبهة”، حيث كانت هناك جملة في السيناريو يقولها عادل إمام لمجدي وهبة، وذلك أثناء مواجهتهما معا، حيث يقول عادل إمام الذي يجسد شخصية “حنفي الأبهة” لمنافسه “إنت ميت ميت يا خيري”، ليفاجأ الجميع بوفاة مجدي وهبة بعد هذا المشهد بأسبوعين.

عادل إمام و مجدي وهبة

نجاح كبير

وهو ما أثر للغاية على عادل إمام، بعدما شعر أنه تنبأ بوفاة زميله، الأمر الذي دفعه للبكاء، حينما تذكر ما حدث بينهما، ورحيل زميله بعد تلك الكلمات.

فيلم “حنفي الأبهة”

وبالرغم من تلك الأحداث المؤلمة خلف الكواليس، حقق فيلم “حنفي الأبهة” نجاحًا كبيرًا عند عرضه في عام 1990. كان هذا الفيلم من بين أبرز الأعمال التي قدمها عادل إمام، وقد ترك بصمة قوية في عالم السينما المصرية.

وجسد عادل إمام في هذا الفيلم شخصية “حنفي الأبهة” ببراعة، وقدم أداءً لا يُنسى. إن نجاح الفيلم ليس فقط بسبب قصته المثيرة وأداء النجوم، بل أيضًا بفضل الكواليس المثيرة التي عاشها الفريق أثناء تصويره.

وفي الختام، نجد أن عالم السينما مليء بالأسرار والقصص المذهلة التي قد تظل مخبأة خلف الكواليس لسنوات طويلة. كان فيلم “حنفي الأبهة” مثالًا على ذلك، حيث تجمع بين أداء نجوم مبدعين وأحداث غامضة تحدثت خلف الكواليس. إنها تذكير بأن السينما ليست مجرد أفلام على الشاشة، بل هي تجربة حية ومشوقة يمكن أن تكون أكثر إثارة من الخيال.

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