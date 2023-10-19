تأجيل النسخة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر تضامنا مع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر، تأجيل تنظيم النسخة الرابعة للمهرجان والتي كان من المقرر تنظيمها من 3 إلى 9 نوفمبر المقبل إلى وقت لاحق، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، حسبما أكدت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، صورية مولوجي.

وأصدرت وزارة الثقافة، بيانًا جاء فيه: "قررنا تأجيل المهرجان نظرًا لتصاعد الاعتداءات العدوانية الغاشمة على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية الصامدة، وبعد المجزرة الرهيبة التي تعرض لها مئات الاطفال والنساء والشيوخ العزل إثر القصف الصهيوني الهمجي الأعمى على مستشفى المعمداني، وتبعًا لقرار تعليق كل النشاطات الاحتفالية وتأجيلها وتأكيدًا على التضامن المطلق مع أهالينا في فلسطين الجريحة الصامدة".

وكانت وزارة الثقافة والفنون قررت أيضًا في وقت سابق تعليق كل النشاطات الاحتفالية المبرمجة وتأجيلها إلى وقت لاحق، تعبيرًا عن التضامن الكامل مع الإخوة الفلسطينيين وعائلات الشهداء.