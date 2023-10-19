إنجي وجدان تنهار من البكاء بعد قصف "المعمداني" واستشهاد الأطفال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

انهارت الفنانة إنجي وجدان، من البكاء بعد الكارثة التي لحقت بالشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفر عن وقوع المئات من الشهداء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

ونشرت إنجي، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وقالت خلاله: "اللي بيحصل ده كتير، ومعظمنا مش بيحب يتكلم في السياسة ويتدخل في أي حوارات بس كدة كتير، والأطفال اللي عمالة تموت وضرب مستشفيات وضرب كل حاجة، هي حرب ما بين سياسات، يحاربوا هما بعض، بيدخلوا الأطفال والبني آدمين ليه".

وأضافت: "كلنا قاعدين مش عارفين نعمل إيه، وأنا مش عارفة أعمل إيه وغيري كتير، ومعرفش طالعة بعمل الفيديو ده ليه، اللي أقدر أقوله إن ده حرام والله اللي بيحصل ده حرام، وربنا كبير وشايف كل حاجة، ولو متعاقبتوش دلوقتي هتتعاقبوا بعدين وكل واحد بيدعم اللي بيحصل ده ربنا هيحاسبكم".