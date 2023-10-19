محمد رمضان ينفعل: "عندنا أسلحة بتصدي وتترمي فين جيشك؟" فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - انفعل الفنان محمد رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على انستجرام، وعلق على ما يحدث في غزة قائلا: "ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب إن شاء الله".

واستكمل:"كم الرسايل اللي بتجيلي إني أنزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، لمين؟ بره بلادنا".

واستطرد:"صوتنا يوصل لبلادنا اللي عندها جيوش وأسلحة وبنشتري أسلحة ودبابات وطيارات، وبنسبها لحد ما تصدي وتترمي، هنستخدمها إمتى؟".

وأضاف بغضب شديد:"صوتنا يوصل لمين بره، احنا عايزين مين بره يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة عشان نقول عايزين نكتب بالإنجليزي عشان يعرفوا بره إن إحنا بننضرب، وأنت فين أنت؟ فين بلدك وفين جيشك، مين هيدافع عن عربي زيي وزيك، ما نقول كلام عاقل".

وحذف النجم محمد رمضان مقطع فيديو منذ قليل ظهر فيه في جلسة مساج وفي أجواء تسيطر عليها البهجة مما أثار غضب جمهوره بسبب الأحداث التي يعاني منها الشعب الفلسطيني واستشهاد العشرات من الأطفال في غزة.