فن ومشاهير

أحمد السقا يدعو لـ غزة بعد قصف مستشفى المعمداني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعا الفنان أحمد السقا، لـ مدينة غزة بعد القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر السقا، مقطع فيديو من داخل مستشفى المعمداني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "اللهم أجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة".

من ناحية أخرى، يشارك أحمد السقا في مسلسل "جولة الأخيرة" ويخوض به أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب السقا: أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا