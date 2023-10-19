شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثاني على التوالي فيلم "الممر" يتصدر الأكثر مشاهدة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر فيلم "الممر" قائمة الأكثر مشاهدة في مصر، بعد عرضه على منصة watchit، للأسبوع الثاني على التوالي.وكان قد حقق فيلم الممر نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من بطولة الفنان أحمد عز، الذى جسد شخصية المقدم نور، حيث إن الفيلم يروي بعض عمليات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف عقب هزيمة يونيو من العام 1967.

أثار الفيلم إعجاب المصريين خاصة شخصية الفنان أحمد عز، وجعلهم يتسمرون أمام شاشات التلفزيون في مختلف الأماكن سواء المنازل والمقاهي والشوارع لمشاهدته والتفاعل مع أحداثه، وسط مزيج من مشاعر الفرحة والحزن والبكاء والضحك والخوف والقلق، ثم الهتاف في النهاية فرحا بالانتصار.

لم يكن "الممر" مجرد فيلم وطني عابر، يمكن مشاهدته والتنبؤ بأحداثه التي اعتدنا أن تدور إما عن نكسة 1967، أو انتصار أكتوبر المجيد 1973، لكنه رصد فترة لم تتحدث عنها الغالبية العظمى من الأعمال الوطنية وهي حرب الاستنزاف وغليان الشارع المصري، وعلاقة الشعب بالجيش.